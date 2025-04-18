Кот из Приморья преодолел 150 километров, спрятавшись в подвеске машины, и выжил

Инцидент случился на маршруте из поселка Андреевка во Владивосток.
По словам хозяина животного, он приютил Дизеля в Андреевке незадолго до поездки во Владивосток. Вечером кот вышел на улицу, а через несколько часов его новый хозяин отправился на машине в город, не зная о необычном попутчике.
«Где-то в пол-12 ночи я поехал на машине во Владивосток, а кот сидел где-то на подвеске под машиной. Я 120 с лишним километров пролетел по трассе, потом по городу еще покатался. Утром выхожу из дома — он сидит под машиной, мявкает. Я его ночью с веранды на улицу выпустил [в Андреевке], а он, видимо, под машину прыгнул снизу», — рассказал мужчина.
Несмотря на долгую поездку на высокой скорости в технической части машины, кот перенес ее без видимых последствий для здоровья. Владелец сообщил, что Дизель вернется домой уже в салоне автомобиля.