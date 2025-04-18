Собянин: Число операций по трансплантации донорских органов выросло в Москве за пять лет на 73%

«В одном из предыдущих постов рассказывал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня хотел бы подробнее остановиться на том, как правительство Москвы развивает одно из самых сложных и важных направлений — трансплантацию. Когда все остальные возможности лечения исчерпаны, пересадка почек, печени, сердца и других органов — единственное, что может спасти человека и подарить ему годы активной жизни. Сегодня в столице проживают больше 6 тыс. людей с пересаженными органами. И это, конечно, произошло не само по себе. За пять лет количество операций по трансплантации органов в московских больницах выросло на 73%: с 427 случаев до 739 в год», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что ключевым элементом городской службы трансплантологии стал недавно созданный Московский координационный центр органного донорства. Он функционирует на базе ММНКЦ имени Боткина и взаимодействует с более чем 20 медицинскими организациями Москвы.
«Благодаря включению всех медорганизаций города в единый цифровой контур ЕМИАС специалисты центра оперативно получают информацию, которая помогает им вести учет нуждающихся пациентов и объективно оценивать состояние донорских органов. В результате сроки ожидания трансплантации в Москве значительно ниже, чем во многих странах. В случае с печенью — в среднем пять месяцев, с почкой — в среднем не больше 12 месяцев. При этом по миру средние сроки ожидания донорских органов составляют от трех до пяти лет», — подчеркнул Собянин.