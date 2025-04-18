Собянин: Число операций по трансплантации донорских органов выросло в Москве за пять лет на 73%

«В одном из предыдущих постов рассказывал о развитии высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня хотел бы подробнее остановиться на том, как правительство Москвы развивает одно из самых сложных и важных направлений — трансплантацию. Когда все остальные возможности лечения исчерпаны, пересадка почек, печени, сердца и других органов — единственное, что может спасти человека и подарить ему годы активной жизни. Сегодня в столице проживают больше 6 тыс. людей с пересаженными органами. И это, конечно, произошло не само по себе. За пять лет количество операций по трансплантации органов в московских больницах выросло на 73%: с 427 случаев до 739 в год», — говорится в сообщении.