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Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны

Более половины россиян выбирают смартфон исходя из его цены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости специалисты компании «AliExpress СНГ» и исследовательского центра «Позиция».

«Основным критерием при выборе смартфона является его цена — так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных», — говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России.

Отмечается, что среди технических характеристик для покупателей наибольшее значение имеют оперативная память и процессор. Дизайн и материалы, из которых сделано устройство, важны для трети, в то время как фото- и видеокамера играет роль для 27%.

При поиске информации перед покупкой четверть опрошенных полагаются на рекомендации друзей и родственников, столько же — на репутацию бренда, а 17% на рекламу. Обзоры в СМИ помогают определиться 13% респондентам, а на мнение блогеров обращают внимание каждый десятый.

Также по мнению 30% сразу с телефоном необходимо купить защитные стекла и пленки, чехлы (22%), зарядные шнуры, блоки и беспроводные зарядки (12%).