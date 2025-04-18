Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны

«Основным критерием при выборе смартфона является его цена — так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных», — говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России.