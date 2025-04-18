В Нижегородской области предложили перерабатывать борщевик на сахар и целлюлозу

«Самым оптимальным решением может стать поиск и применение технологии, позволяющей не уничтожать борщевик на залежных территориях, а перерабатывать его. Несмотря на то, что растение не может быть использовано в качестве корма, оно остается источником качественного сырья. Например, в борщевике содержится до 30% сахара, так что он вполне мог бы претендовать на роль альтернативы привычной нам сахарной свеклы. А 35% содержание целлюлозы от массы высушенного стебля — перспективный сырьевой ресурс для легкой промышленности», — заявил завкафедрой «Земледелие и растениеводство» университета Валентин Ивенин.