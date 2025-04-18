В Нижегородской области предложили перерабатывать борщевик на сахар и целлюлозу

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Борщевик Сосновского является важным источником сахара и целлюлозы, его нужно не уничтожать, а перерабатывать. Такое мнение высказали ТАСС в пресс-службе Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л. Я. Флорентьева.
Ранее сообщалось, что институт Россельхознадзора разрабатывает биопестицид на натуральных основах грибов, которые очень сложно подавить. С его помощью предполагается победить борщевик.
«Самым оптимальным решением может стать поиск и применение технологии, позволяющей не уничтожать борщевик на залежных территориях, а перерабатывать его. Несмотря на то, что растение не может быть использовано в качестве корма, оно остается источником качественного сырья. Например, в борщевике содержится до 30% сахара, так что он вполне мог бы претендовать на роль альтернативы привычной нам сахарной свеклы. А 35% содержание целлюлозы от массы высушенного стебля — перспективный сырьевой ресурс для легкой промышленности», — заявил завкафедрой «Земледелие и растениеводство» университета Валентин Ивенин.
По его словам, борщевик отличается высокой адаптивностью к условиям среды и быстрой способностью к распространению в ней. Сегодня борщевик считается захватчиком сельхозземель, и первое, что хочется сделать, — избавиться от сорняка любыми средствами. При этом надо быть готовыми к тому, что справиться с борщевиком быстро не удастся, так как, несмотря на свой двулетний цикл развития, его семена сохраняют всхожесть в почве годы и даже десятилетия.
«Однако современная аграрная наука предлагает все же комплексно взглянуть на проблему с борщевиком. Во-первых, быть осмотрительными и не забывать — борщевик стал частью наших экосистем, во-вторых, следует тщательно проанализировать результаты испытаний биопестицидов: любые средства борьбы неизменно будут воздействовать на иные биологические организмы, состав почвы, воды и атмосферного воздуха. Поэтому, на мой взгляд, ученые должны ориентироваться на экологичные методы борьбы и, парадоксально, — сотрудничества с этим растением. И еще, неприятности борщевику могут доставить растения — его антагонисты: топинамбур, горец Вейриха, и также агрессивный, но безобидный золотарник», — заключил ученый.