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Пыль и угарный газ два дня царили в воздухе Новосибирска

Содержание пыли в воздухе превышало норму в 2.9 раза.

Источник: Om1 Новосибирск

Жители Первомайского района Новосибирска 16 и 17 апреля 2024 года подвергались воздействию загрязнённого воздуха, об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

В эти дни было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ: содержание пыли в воздухе превышало норму в 2.9 раза, оксида углерода — в 1.1 раза. Сегодня, 18 апреля, по прогнозам синоптиков, уровень загрязнения должен снизиться.

«Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный», — сообщили в Гидрометцентре.

Причины резкого ухудшения качества воздуха в предыдущие дни не уточняются.