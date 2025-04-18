Пыль и угарный газ два дня царили в воздухе Новосибирска

В эти дни было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ: содержание пыли в воздухе превышало норму в 2.9 раза, оксида углерода — в 1.1 раза. Сегодня, 18 апреля, по прогнозам синоптиков, уровень загрязнения должен снизиться.