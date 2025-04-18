Пыль и угарный газ два дня царили в воздухе Новосибирска

Жители Первомайского района Новосибирска 16 и 17 апреля 2024 года подвергались воздействию загрязнённого воздуха, об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
В эти дни было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ: содержание пыли в воздухе превышало норму в 2.9 раза, оксида углерода — в 1.1 раза. Сегодня, 18 апреля, по прогнозам синоптиков, уровень загрязнения должен снизиться.
«Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе города. Общий уровень загрязнения ожидается пониженный», — сообщили в Гидрометцентре.
Причины резкого ухудшения качества воздуха в предыдущие дни не уточняются.