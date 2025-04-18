До 1 мая в Ростове на Станиславского восстановят освещение

В Ростове-на-Дону на Станиславского восстановят освещение. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин на своей странице в социальной сети.
Проведена полная ревизия оборудования силами «Ростгорсвета». На трех участках ремонтируют магистральные кабельные линии, также идет замена неисправных светильников. Следующим этапом будет восстановление освещения на Левобережной.
По словам Александра Скрябина, администрация города внимательно изучила ситуацию по обращениям ростовчан. Сейчас идут активные работы, и к майским праздникам проблема будет решена. Отметим, что все работы ведутся в ускоренном режиме. Особое внимание уделяется безопасности при проведении ремонта. После завершения проведут контрольный осмотр всех участков.