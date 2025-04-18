До 1 мая в Ростове на Станиславского восстановят освещение

По словам Александра Скрябина, администрация города внимательно изучила ситуацию по обращениям ростовчан. Сейчас идут активные работы, и к майским праздникам проблема будет решена. Отметим, что все работы ведутся в ускоренном режиме. Особое внимание уделяется безопасности при проведении ремонта. После завершения проведут контрольный осмотр всех участков.