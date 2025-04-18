Будьте аккуратны: на рынках Ташкента обнаружена просрочка

На дехканских рынках «Авиасозлар» (Кадышева), «Юнусабад», «Сергели» и «Навруз» были обнаружены просроченные продукты, а также товары, на которых вовсе не указаны сроки годности. Речь идёт о мясной продукции — говядине, курятине и фарше из них, просроченных колбасах и сосисках, молочных продуктах, яйцах, бананах и даже соленьях, приготовленных в домашних условиях.