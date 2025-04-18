Будьте аккуратны: на рынках Ташкента обнаружена просрочка

На дехканских рынках «Авиасозлар» (Кадышева), «Юнусабад», «Сергели» и «Навруз» были обнаружены просроченные продукты, а также товары, на которых вовсе не указаны сроки годности. Речь идёт о мясной продукции — говядине, курятине и фарше из них, просроченных колбасах и сосисках, молочных продуктах, яйцах, бананах и даже соленьях, приготовленных в домашних условиях.
Такие товары не только нарушают санитарные нормы, но и представляют реальную опасность для здоровья потребителей.
По информации ведомства, с начала этого года поступило 403 обращения, связанных с реализацией некачественных или просроченных продуктов. Из них 131 жалоба (32,5%) касалась именно продажи товаров с истекшим сроком годности или без указания даты производства.
В результате проведённых проверок было зафиксировано 45 нарушений. В отношении предпринимателей выданы обязательные предписания, а виновные лица привлечены к административной ответственности. С прилавков изъяты просроченные товары на сумму 22 миллиона сумов, а причинённый потребителям ущерб — компенсирован.
Комитет напоминает: будьте внимательны при покупке продуктов, всегда проверяйте сроки годности и не стесняйтесь обращаться в уполномоченные органы при малейших сомнениях.