Где и как познакомиться с девушкой онлайн: гид по приложениям, чатам и форумам

«Понять, что что-то пошло не так, просто: если вы больше смотрите на экран с тоской, чем с интересом — все, пора. Если чувствуете, что тянете переписку из вежливости — тоже. Почему трудно? Потому что не хочется быть “плохим”. Хочется быть вежливым, хорошим, удобным. Но правда в том, что честное “нет” — куда более уважаемое поведение, чем натянутые “ха-ха, да, угу”. Вы не обязаны продолжать общение, которое не откликается. Сказать “нет” — это про заботу о себе. Если вы в этом общении перестаете быть собой, адаптируетесь, угождаете, то это обман для себя и человека с которым вы в контакте», — заключил клинический психолог.