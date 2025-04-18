Пьяный житель Уфы в ходе ссоры с сожительницей разбил голову ее годовалой дочке

В Октябрьском районе Уфы утвердили обвинительное заключение в отношении местного жителя. По мнению правоохранителей, он жестоко избил годовалую девочку. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, в минувшем марте мужчина, будучи пьяным, во время ссоры с сожительницей ударил по голове ее малолетнюю дочь, которую женщина держала на руках. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости.
На уфимца завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего». Свою вину он не признает. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.