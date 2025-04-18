Администрация Иркутска: отжиги сухой травы пройдут в Ленинском округе 18 апреля

Чтобы избежать стихийных палов травы и пожаров в столице Приангарья проводят профилактические отжиги. В пятницу, 18 апреля, пожарные с 14:20 будут работать в Ленинском округе.
— От прошлогодней травы освободят несколько территорий: на станции Батарейной в районе улицы Набережной, 2а (площадь 14 га) и СНТ «Ангара-3» (площадь 10 га); на полях в районе улицы Курганской (3 га), — уточняют в пресс-службе администрации Иркутска.
Жителей близлежащих домов просят не беспокоиться! Отжиги полностью контролируемые. В них принимают участие сотрудники МЧС, МКУ «Безопасный город» и специалисты городской мэрии. На месте разместят специализированную технику и огнетушители.
Напомним, нарушителя правил дорожного движения удалось поймать благодаря видео с регистратора в Иркутске. Неизвестный автомобилист опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как автобус маршрута № 80 обгоняет трамвай и вылетает на «встречку» на Глазковском мосту.