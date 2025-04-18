В минздраве Красноярского края опубликовали график работы поликлиник на майских

Краевой минздрав опубликовал режим работы медицинских учреждений на майских праздниках. Напомним, дни с 1 по 4 и с 8 по 11 мая 2025 года являются праздничными. 2, 4, 8 и 10 мая с 8:00 до 16:00 будут работать участковые терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи, прививочные и перевязочные кабинеты. В это время можно пройти диспансеризацию и выписать льготное лекарство. Также будут работать регистратуры и колл-центры медучреждений. В эти дни врачи будут выезжать к пациентам на дом.