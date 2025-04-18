Перед Пасхальными праздниками остаться без света — это по-нашему: Где в Кишиневе отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключения электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 18 апреля 2025,
Ботаника.
- Косашилор, 6, 7, Ю. Бабей, 1, 2, Мунчешть, 223−261, 261A, 374−376, 390, 402, 999, Подул де Флорь, 2A, 2B, 4−6, 12 — с 09:00 до 17:00.
Буюканы.
- Каля Ешилор, ⅔, 4, Г. Яблочкин, 2/1, 2/2, 5, Прунулуй, 15, 19, 19/1, 19/2 — с 09:00 до 17:00.
Центр.
- Албишоара, 20, 22, 22A, 22/1, 24, Измаил, 100, 100/2, 102, 102/3, 104, 120, 9999 — с 08:50 до 13:00.
- Албишоара, 18, Д. Кантемира, 12, 999, 9999, Измаил, 98, 98/2, 98/3, 98/4, 100/2, 102, 102/4, 106/2, 108 — с 13:00 до 17:00.
Рышкановка.
- Студенческая, ⅙, 1/7, 3/1, 3/2, 3/10, 5/2, 5/7, 7/1, 7/2, ⅞, 7/9, 7/10, 7/11 — с 09:30 до 17:30.