Более 200 км федеральных трасс Иркутской области отремонтируют в 2025—2026 годах

В ближайшие два года дорожники ФКУ Упрдор «Прибайкалье» планируют привести в нормативное состояние более 200 километров на 24 участках федеральных трасс Р-255 «Сибирь» и А-331 «Вилюй».
Как стало известно КП-Иркутск, 17 апреля специалисты приступили к устройству слоев износа в черте города Усолье-Сибирское. До конца мая будет обновлено более 10 километров дорожного полотна. После завершения работ участок будет передан на баланс города.
В мае начнется ремонт транспортного обхода города Ангарска, который продлится 2 года. Подрядчик отфрезерует старое покрытие, уложит два слоя асфальта, нанесет разметку и обустроит обочины.
Параллельно дорожники приступят к ремонту путепровода на Еловской транспортной развязке, ведущей к городу нефтехимиков — км 1858+728. Также досрочно планируется завершить ремонт моста через реку Белая км 1796.
Напомним, нарушителя правил дорожного движения удалось поймать благодаря видео с регистратора в Иркутске. Неизвестный автомобилист опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как автобус маршрута № 80 обгоняет трамвай и вылетает на «встречку» на Глазковском мосту. На ролик обратили внимание в городской Госавтоинспекции.