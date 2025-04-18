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В Красноярске определили место для нового пешеходного моста на остров Татышев

Его построят на замену старому.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске новый велопешеходный мост на остров Татышев планируют построить около улицы Якутской — справа от существующей аварийной переправы, если смотреть с набережной микрорайона Зеленая роща. Об этом сообщили в администрации города.

Точные координаты специалисты уточнят в проекте. Место размещения объекта определили на основании результатов инженерных изысканий. Демонтаж старого объекта предусмотрят в документации.

В департамент градостроительства главный инженер новосибирской компании «РосИнсталПроект» представил пять возможных вариантов конструкции. Стоимость каждого из них сейчас изучает заказчик — МКУ «Управление капитального строительства».

— Нас попросили более детально проработать некоторые варианты с визуальной точки зрения, чтобы было понимание, как будет смотреться мост в окружающем ландшафте. В мае мы представим материалы на итоговое рассмотрение, — говорит Владислав Юдин, главный инженер проекта.

Новый мост соединит остров Татышев с Советским районом. Объект возводят к 400-летию города.

Ранее мы писали, что на части улиц Красноярска скорость движения электросамокатов ограничат до 15 километров в час, а на некоторых — вообще запретят.