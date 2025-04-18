В Красноярске определили место для нового пешеходного моста на остров Татышев

— Нас попросили более детально проработать некоторые варианты с визуальной точки зрения, чтобы было понимание, как будет смотреться мост в окружающем ландшафте. В мае мы представим материалы на итоговое рассмотрение, — говорит Владислав Юдин, главный инженер проекта.