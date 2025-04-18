«Минскзеленстрой» отреагировал на стихийную велопарковку у метро «Спортивная»

В сообщении сказано, что в интернете появилось фото стихийной велопарковки, которая находилась недалеко от станции метро «Спортивная». Говорится, что стихийная велопарковка представляла из себя металлический круг с разделительными стойками у фонарного столба. Исходя из вытоптанной дороги по периметру, она пользуется популярностью — не только у велосипедистов, самокатчиков, но и у минчан, использовавших ее как скамейку.