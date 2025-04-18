«Минскзеленстрой» отреагировал на стихийную велопарковку у метро «Спортивная». Подробности пишет агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что в интернете появилось фото стихийной велопарковки, которая находилась недалеко от станции метро «Спортивная». Говорится, что стихийная велопарковка представляла из себя металлический круг с разделительными стойками у фонарного столба. Исходя из вытоптанной дороги по периметру, она пользуется популярностью — не только у велосипедистов, самокатчиков, но и у минчан, использовавших ее как скамейку.
Отмечается, что в интернете минчане высказывают недовольства из-за стихийной парковки. Так, скопление велосипедов и самокатов посреди тротуара неэстетично выглядит, как и вытоптанный газон рядом. В «Минскзеленстрое» обратили внимание, что минчане начали использовать ограждение не по назначение. И добавили, что в ближайшее время оно будет демонтировано, а газон восстановлен.
Ранее власти отреагировали на стихийную дорогу между гипермаркетом и метро в Малиновке.
Тем временем санстанция проверила минскую столовую, на которую жаловались в интернете.
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