«На мужчине загорелась одежда, удочку разорвало». В Браславском районе рыбак получил сильный удар током, зацепившись удочкой за линию электропередач

Рыбак получил удар током, зацепившись удочкой за провода ЛЭП под Браславом. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что компания из трех человек ловила рыбу 17 апреля на реке Прорва в Браславском районе. В ведомстве отметили, что 47-летний мужчина, не сворачивая свою восьмиметровую удочку, отошел от компании, чтобы сменить место лова.
В СК добавляют, что по пути рыбак удочкой коснулся линии электропередач и получил сильный удар током.
«В результате чего удочку разорвало, а на мужчине загорелась одежда», — сказано в сообщении.
Говорится, что очевидцы смогли потушить возгорание, вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчина с 80% ожогов тела был доставлен в больницу.
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