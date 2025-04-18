«На мужчине загорелась одежда, удочку разорвало». В Браславском районе рыбак получил сильный удар током, зацепившись удочкой за линию электропередач

Сообщается, что компания из трех человек ловила рыбу 17 апреля на реке Прорва в Браславском районе. В ведомстве отметили, что 47-летний мужчина, не сворачивая свою восьмиметровую удочку, отошел от компании, чтобы сменить место лова.