Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«На мужчине загорелась одежда, удочку разорвало». В Браславском районе рыбак получил сильный удар током, зацепившись удочкой за линию электропередач

Рыбак получил удар током, зацепившись удочкой за провода ЛЭП под Браславом.

Источник: Комсомольская правда

Рыбак получил удар током, зацепившись удочкой за провода ЛЭП под Браславом. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Сообщается, что компания из трех человек ловила рыбу 17 апреля на реке Прорва в Браславском районе. В ведомстве отметили, что 47-летний мужчина, не сворачивая свою восьмиметровую удочку, отошел от компании, чтобы сменить место лова.

В СК добавляют, что по пути рыбак удочкой коснулся линии электропередач и получил сильный удар током.

«В результате чего удочку разорвало, а на мужчине загорелась одежда», — сказано в сообщении.

Говорится, что очевидцы смогли потушить возгорание, вызвали скорую медицинскую помощь. Мужчина с 80% ожогов тела был доставлен в больницу.

Тем временем БЖД сообщила, что пассажирский поезд Смоленск — Витебск врезался в лося.

Ранее МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Великую пятницу 18 апреля, которую называют Страстной.