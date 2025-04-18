Следком рассказал о посмертных ожогах омички, найденной в заброшке

Омский СК инициировал доследственную проверку по факту гибели 56-летней женщины. Не имея постоянного места жительства, она, судя по всему, ночевала в заброшенной двухэтажке. Напомним, обгоревшее тело нашли 17 апреля около 6:00 при тушении огня на проспекте Королева.