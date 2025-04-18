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Следком рассказал о посмертных ожогах омички, найденной в заброшке

Тело женщины без определенного места жительства обнаружили при тушении пожара.
Источник: Комсомольская правда

Омский СК инициировал доследственную проверку по факту гибели 56-летней женщины. Не имея постоянного места жительства, она, судя по всему, ночевала в заброшенной двухэтажке. Напомним, обгоревшее тело нашли 17 апреля около 6:00 при тушении огня на проспекте Королева.

«Установлено, что ожоги у погибшей посмертные, причина смерти женщины устанавливается, с этой целью назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся мероприятия, направленные на выяснение причины пожара. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в региональном СУ СК.

Ранее «КП Омск» рассказала, что теща изрезала ножом собственного зятя, он попал в больницу.