Уфимец-электровелосипедист травмировался в аварии с иномаркой

Вчера вечером, 17 апреля, во дворе одного из домов Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Водитель электровелосипеда Kugoo, который ехал по дворовому проезду, столкнулся с Renault Duster, который ехал впереди в том же направлении. В результате происшествия мужчина, управлявший электротранспортом, получил различные травмы, ему пришлось обратиться в медицинское учреждение.
— По факту ДТП начато разбирательство, — заявили в дорожной полиции столицы Башкирии.
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