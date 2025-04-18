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Уфимец-электровелосипедист травмировался в аварии с иномаркой

В Уфе в ДТП с Renault Duster пострадал водитель электровелосипеда.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 17 апреля, во дворе одного из домов Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Водитель электровелосипеда Kugoo, который ехал по дворовому проезду, столкнулся с Renault Duster, который ехал впереди в том же направлении. В результате происшествия мужчина, управлявший электротранспортом, получил различные травмы, ему пришлось обратиться в медицинское учреждение.

— По факту ДТП начато разбирательство, — заявили в дорожной полиции столицы Башкирии.

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