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В Пасхальную ночь в Красноярске запустят бесплатные автобусы

В связи с Пасхальным богослужением в ночь с 19 на 20 апреля в Красноярске будет организовано движение бесплатных автобусов по пяти маршрутам.

Источник: Freepik

Четыре будут развозить людей от храма Рождества Христова на Щорса, один — от Свято-Успенского мужского монастыря на Лесной, сообщили в департаменте транспорта.

Автобусы будут проезжать через ключевые улицы и проспекты правого и левого берегов города: Мичурина, Красноярский рабочий, 60 лет Октября, Матросова, Белинского, Ленина, Партизана Железняка, Взлетная, 9 Мая, Воронова, Металлургов, Тельмана, Калинина, Копылова, Свободный и другие. Подробные схемы движения можно посмотреть в карточках.

«Автобусы будут находиться у храма Рождества Христова и в районе Свято-Успенского мужского с 02:00 и отправятся в рейс по мере завершения службы, ориентировочно в 03:00. Перевозка пассажиров по данным маршрутам будет осуществляться бесплатно», — пояснили в дептрансе.

Информацию о движении автобусов можно узнать по телефонам 223−55−56, 256−84−00 или на сайте Красноярскгортранса.