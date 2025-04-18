В Пасхальную ночь в Красноярске запустят бесплатные автобусы

«Автобусы будут находиться у храма Рождества Христова и в районе Свято-Успенского мужского с 02:00 и отправятся в рейс по мере завершения службы, ориентировочно в 03:00. Перевозка пассажиров по данным маршрутам будет осуществляться бесплатно», — пояснили в дептрансе.