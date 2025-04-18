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Центр помощи бездомным в Новосибирске оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокуратура Новосибирского района выявила нарушения пожарной безопасности в центре помощи бездомным людям.

Источник: Комсомольская правда

В ходе проверки с участием специалиста были обнаружены несоответствия правилам противопожарного режима и техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— Прокурор района внес представление директору организации и возбудил административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Теперь виновному назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время все выявленные несоответствия устранены.