Центр помощи бездомным в Новосибирске оштрафовали на 20 тысяч рублей

В ходе проверки с участием специалиста были обнаружены несоответствия правилам противопожарного режима и техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
— Прокурор района внес представление директору организации и возбудил административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»). Теперь виновному назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время все выявленные несоответствия устранены.