В Беларуси побит температурный рекорд, который держался более полувека

В Дрогичине воздух прогрелся до +27,8 °C — это новый максимум для 17 апреля. Предыдущее достижение зафиксировали в Житковичах в 1972 году, тогда температура составила +26,2 °C.
Синоптики отмечают, что высокие значения температуры сохранятся и в пятницу. Ожидается до +28 °C по стране, в Минске — до +26 °C.
Погода в выходные
В субботу, 19 апреля, будет преимущественно сухо. Кратковременные дожди возможны только на западе, местами не исключены грозы. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от +7 до +14 °C, днем — от +20 до +27 °C, по юго-западу — +15..+19 °C.
В воскресенье, 20 апреля, прогнозируется переменная облачность. В ночные и утренние часы, а также днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер сохранит южное направление, умеренный, местами порывистый. Температура ночью — от +7 до +13 °C, днем — от +17 до +24 °C.