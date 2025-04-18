В Беларуси побит температурный рекорд, который держался более полувека

В субботу, 19 апреля, будет преимущественно сухо. Кратковременные дожди возможны только на западе, местами не исключены грозы. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от +7 до +14 °C, днем — от +20 до +27 °C, по юго-западу — +15..+19 °C.