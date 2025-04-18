Первую пятиэтажку снесли по реновации в московском Новогиреево

«Около 300 жителей первой расселенной пятиэтажки в районе Новогиреево переехали в новый жилой комплекс на той же улице. В новостройке предусмотрено 200 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.