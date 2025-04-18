Прохлада и дожди: какая погода ждет Узбекистан в выходные

В воскресенье, 20 апреля, осадки сохранятся лишь в предгорных и горных районах. В остальных частях республики погода прояснится, осадков не ожидается. Однако ночью и утром будет прохладно — от 5 до 10, днём же воздух прогреется до 20−23°C.