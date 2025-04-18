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Прохлада и дожди: какая погода ждет Узбекистан в выходные

Vaib.uz (Узбекистан. 18 апреля). У жителей Узбекистана впереди прохладные и местами дождливые выходные.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 76% 764 мм рт. ст. +11°
Источник: Vaib.Uz

Как сообщили в Узгидромете, на большей части страны 19 и 20 апреля ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и прогремят грозы.

Что по стране?

Сегодня и завтра, 18 и 19 апреля, по большинству регионов Узбекистана ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Без осадков обойдётся только на северо-западе страны — в Каракалпакстане, Хорезмской и северной части Навоийской области.

На фоне осадков сохранится тенденция к понижению температуры. В пятницу дневная температура составит 18−21°C, а в субботу уже опустится до 14−17°C.

В воскресенье, 20 апреля, осадки сохранятся лишь в предгорных и горных районах. В остальных частях республики погода прояснится, осадков не ожидается. Однако ночью и утром будет прохладно — от 5 до 10, днём же воздух прогреется до 20−23°C.

Метеорологи предупреждают о возможных селе-паводковых явлениях в предгорных и горных районах.

А что в Ташкенте?

В столице сегодня, в пятницу, к вечеру возможен кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит 18−20°C.

В субботу — ночью и утром возможны слабые осадки, но днём дождь прекратится. Температура ночью 8−10°C, днём — 15−17°C.

Воскресенье порадует сухой погодой: ночью 7−9°C, днём — комфортные 18−20°C.

Так что выходные пройдут под знаком умеренной прохлады и постепенного улучшения погоды. Самое время для уютных прогулок, чая и любимых книг.