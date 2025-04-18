Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова без абрикосов и персиков: фермеры дали неутешительный прогноз

Фермеры обсудили с представителями правительства затраты на восстановление садов после апрельских заморозков.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Заморозки в начале апреля значительно повлияли на растущие фруктовые и виноградные плантации. Наиболее пострадавшими плантациями являются абрикосы, вишня и персики. Также после заморозков пострадали посевы пшеницы, рапса и сахарной свеклы.

Об этом заявили фермеры на заседании в правительстве, в которой участвовали представители сельхозкомпаний, премьер-министр Дорин Речан и глава Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Катлабуга.

На встрече обсуждалась ситуация в сельскохозяйственном секторе Молдовы, значительно пострадавшем после апрельских заморозков и вспышки африканской чумы свиней. Также говорили о мерах поддержки фермеров, которые может предложить правительство.

Президент ассоциации Moldova Fruct Виталий Горинчой отметил, что кризиса, подобного нынешнему, в сельхозсекторе Молдовы не было за последние 50 лет. Владельцы садов пытались противостоять ночным заморозкам и сильному ветру, для чего тратили десятки тысяч леев с гектара в закупку антифриз-реагентов, использовали системы нагрева воздуха, однако эффект от этого был минимальным.

«Пришло время государству решительно вмешаться и обеспечить необходимую поддержку, иначе мы рискуем потерять как плодовые деревья, так и рынки сбыта», — заявил Горинчой.

В ассоциацию Moldova Fruct поступили отчеты от более чем ста производителей их 26 районов страны, в которых указаны предполагаемые потери от 25% до 91% основных плодовых культур (абрикос, вишня, черешня, персик, слива и яблоко). По информации организации, затраты на содержание плодовых садов при отсутствии урожая превысят 540 миллионов леев.

В связи с этим ассоциация заявляет о срочной необходимости:

  • выплаты непогашенных субсидий и субсидированных страховых взносов;
  • частичная или полная компенсации понесенных производственных затрат;
  • налоговых льгот (компенсация акцизов на дизельное топливо, использование накопленного НДС);
  • выдачи в приоритетном режиме сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах.

В Минсельхозе отметили, что продолжают сбор отчетов аграриев о потерях, а полная оценка ущерба может быть дана в течение 10−30 дней. Премьер-министр Речан отметил, что правительство будет продолжать оказывать поддержку фермерам с помощью таких мер, как субсидирование полисов сельскохозяйственного страхования, финансирование развития систем орошения, защиты от дождя и града, а также в модернизации ферм.