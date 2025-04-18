Молдова без абрикосов и персиков: фермеры дали неутешительный прогноз

Президент ассоциации Moldova Fruct Виталий Горинчой отметил, что кризиса, подобного нынешнему, в сельхозсекторе Молдовы не было за последние 50 лет. Владельцы садов пытались противостоять ночным заморозкам и сильному ветру, для чего тратили десятки тысяч леев с гектара в закупку антифриз-реагентов, использовали системы нагрева воздуха, однако эффект от этого был минимальным.