Самарцев предупредили о временном отключении ТВ и радио

Запланированы кратковременные отключения:
цифрового эфирного телевидения на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (в зоне вещания г. о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района), Сызрань, Сергиевск, Большая Глушица;
радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Самара, Жигулевск (Тольятти), Сызрань;
радиоканала «Радио России» в аналоговом формате на радиотелевизионных станциях Сергиевск, Большая Глушица.
Кроме того, 21 апреля с 9:00 до 17:00 планируется остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») по всем объектам вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).
Также профилактические работы пройдут на аналоговых телеканалах и FM-радиостанциях.
По информации самарского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов.
График профилактических работ (по мск.времени) на радиотелевизионных передающих станциях Самарской области публикуется на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в “Кабинете телезрителя”. Уточнить перерывы в теле- и радиотрансляции можно по телефону федеральной “горячей линии” 8−800−220−20−02 (круглосуточно, бесплатно).