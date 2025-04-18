Самарцев предупредили о временном отключении ТВ и радио

Кроме того, 21 апреля с 9:00 до 17:00 планируется остановка трансляции телевизионного канала «Самарское губернское телевидение» (ТК «Губерния») и радиоканала «Самарское губернское радио» (радиоканал «Губерния») по всем объектам вещания указанных каналов на территории Самарской области в связи с профилактикой на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС).