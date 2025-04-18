Выставка, посвященная 80-летию Победы в ВОВ, откроется в Иркутске 19 апреля

Выставка делится на несколько тематических блоков. Первый посвящен атмосфере 1930-х годов, второй расскажет об Иркутском заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева. Отдельные экспонаты рассказывают о театральной жизни того времени и хранят память о личных историях горожан.