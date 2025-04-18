Выставка, посвященная 80-летию Победы в ВОВ, откроется в Иркутске 19 апреля

Жители и гости Иркутска смогут посетить выставку, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открытие состоится в музее истории города имени А. М. Сибирякова 19 апреля. Экспозиция создана в сотрудничестве с Государственным архивом Приангарья.
— Каждый предмет экспозиции отобран с особым вниманием и заботой, чтобы передать атмосферу 30−40-х годов XX века и позволить посетителям почувствовать себя частью той эпохи, — рассказала начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.
Выставка делится на несколько тематических блоков. Первый посвящен атмосфере 1930-х годов, второй расскажет об Иркутском заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева. Отдельные экспонаты рассказывают о театральной жизни того времени и хранят память о личных историях горожан.
Для участников СВО и их семей посещение экспозиции бесплатное.
Напомним, победительница первенства мира по универсальному бою Алена Беломестных получит социальную жилищную выплату от министерства спорта Иркутской области. На выделенные из регионального бюджета средства она сможет приобрести жилье или начать строительство дома.