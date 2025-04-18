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В Улан-Удэ открыли памятник Герою Советского Союза Илье Балдынову

В Улан-Удэ открыли памятник первому генерал-майору из Бурятии Балдынову.

УЛАН-УДЭ, 18 апр — РИА Новости. Памятник Герою Советского Союза, первому генерал-майору из Бурятии Илье Балдынову открыли в преддверии Дня Победы в Улан-Удэ, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«В Год Защитника Отечества и в преддверии самого главного праздника в нашей стране — юбилейного Дня Победы, открыли в Улан-Удэ памятник Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову… Выдающийся военный деятель, настоящий пример мужества и отваги. Именно под его командованием произошел переломный момент в боях Великой Отечественной на Кавказе, и советские солдаты пошли в наступление, начали освобождать земли от кровавой фашистской оккупации», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

По его словам, Балдынов начал и завершил свой боевой путь в Маньчжурии. В ноябре 1929 года был командиром пулеметного взвода бурятских кавалеристов, сражавшихся на Китайско-Восточной железной дороге. В годы Великой Отечественной вoйны вo глaвe 109-й гвapдeйcкoй cтpeлкoвoй дивизии участвовал в освобождении Oдeccы, Pyмынии, Югocлaвии, Beнгpии и Чexocлoвaкии. Eгo дивизия, которой в августе 1945 года было присвоено почетное звание Хинганской, участвовала в paзгpoмe япoнcкoй Kвaнтyнcкoй apмии. В сентябре 1945 года в Маньчжурии, во главе своей гвардейской дивизии Балдынов был награжден звездой Героя Советского Союза и получил звание генерал-майора.

«Илья Bacильeвич стал пepвым из воинов-бypят, пoлyчивших гeнepaльское звaниe. Память о его подвигах живёт в наших сердцах! Мы помним, мы гордимся!» — отметил Цыденов.

Балдынов похоронен в Улан-Удэ, его именем названа одна из улиц города.