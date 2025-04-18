В Петербурге масштабные перекрытия движения

«ДПС полностью перекрыли съезд на Шафировский с КАД с внешнего и внутреннего кольца. Причину говорить отказались», — пишут автомобилисты в «Мегаполисе». «Полностью перекрыта набережная с Приморского шоссе в город. Стоим без движения более 15 минут», — сообщают там же.