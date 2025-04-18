В Петербурге масштабные перекрытия движения

«ДПС полностью перекрыли съезд на Шафировский с КАД с внешнего и внутреннего кольца. Причину говорить отказались», — пишут автомобилисты в «Мегаполисе». «Полностью перекрыта набережная с Приморского шоссе в город. Стоим без движения более 15 минут», — сообщают там же.
На Выборгской стороне, на Охте, в центре города растут пробки. Две крупные пробки есть и на КАД, пользователи «Яндекса» отметили там ДТП.
В целом загруженность дорог пока на уровне обычных для этого времени суток 5 баллов.
Напомним, 17 и 18 апреля в Таврическом дворце проходят мероприятия весенней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ). В пятницу состоится заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое пройдет под председательством спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В мероприятии примут участие главы парламентов из разных стран Содружества: Сагиба Гафарова (Азербайджан), Алена Симонян (Армения), Наталья Кочанова (Белоруссия), Маулена Ашимбаева (Казахстан), Нурланбек Тургунбек уулу (Киргизия), Рустами Эмомали (Таджикистан) и Танзила Нарбаева (Узбекистан).
Вчера Литейный мост тоже закрывали на какое-то время.
Ситуация осложняется тем, что сейчас Литейный мост испытывает возросшую транспортную нагрузку из-за ремонта соседнего Троицкого моста. С конца февраля на Троицком мосту ремонтируют трамвайные пути, к началу апреля работы были выполнены на 90%. Перекрытие для автомобилей должно приблизить окончание ремонта на 4 месяца.