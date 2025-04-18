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Пропавший в Кстове 10-летний мальчик найден живым

10-летний мальчик, которого разыскивали в Кстове, найден живым. Об этом сообщает поисковый отряд «Волонтер».

Источник: Время

Ребенка разыскивали со вчерашнего дня. Кирилл ушел из школы и домой не вернулся.

Утром 18 апреля появилась информация, что мальчик найден.

Волонтеры поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках.