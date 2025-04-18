Молодого омича обвинили в хладнокровном убийстве отчима

«Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, пояснив, что убивать отчима не планировал, а лишь разозлился на оскорбительные слова потерпевшего в адрес его и его матери. Уголовное дело, которое расследовало СУ СК России по Омской области, прокуратура направила в Черлакский районный суд», — говорится в сообщении.