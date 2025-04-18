Молодого омича обвинили в хладнокровном убийстве отчима

Вечером 29 декабря 2024 года 22-летний омич выпил спиртное и повздорил со своим отчимом. В ходе перепалки молодой человек ударил мужчину в грудь туристическим ножом. Пострадавший скончался на месте ЧП. Версию следствия озвучили в пресс-службе облпрокуратуры.
«Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, пояснив, что убивать отчима не планировал, а лишь разозлился на оскорбительные слова потерпевшего в адрес его и его матери. Уголовное дело, которое расследовало СУ СК России по Омской области, прокуратура направила в Черлакский районный суд», — говорится в сообщении.
Отметим, что статья № 105 Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до 15-ти лет.
Ранее «КП Омск» рассказала, что на трупе обнаруженной в заброшке женщины нашли посмертные ожоги.