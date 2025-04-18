Минэнерго РФ направит 3,1 млрд рублей на модернизацию энергосистемы Дона

Минэнерго РФ направит 3,1 млрд рублей на модернизацию энергосистемы Ростовской области. Об этом сообщили на официальной странице ведомства.
Такое решение должно гарантировать бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящий весенне-летний период. Средства пойдут на обновление электросетевой инфраструктуры, создание мобильного резерва генерирующих мощностей, приобретение специализированной техники и реализации Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года.
Выделенные средства позволят реализовать программу повышения надежности на 2025−2029 годы. Главная задача — создать задел для долгосрочного развития энергетики региона.