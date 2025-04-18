Минэнерго РФ направит 3,1 млрд рублей на модернизацию энергосистемы Дона

Такое решение должно гарантировать бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящий весенне-летний период. Средства пойдут на обновление электросетевой инфраструктуры, создание мобильного резерва генерирующих мощностей, приобретение специализированной техники и реализации Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года.