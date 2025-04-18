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Минэнерго РФ направит 3,1 млрд рублей на модернизацию энергосистемы Дона

3,1 млрд на свет: как модернизируют энергосистему Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Минэнерго РФ направит 3,1 млрд рублей на модернизацию энергосистемы Ростовской области. Об этом сообщили на официальной странице ведомства.

Такое решение должно гарантировать бесперебойное энергоснабжение региона в предстоящий весенне-летний период. Средства пойдут на обновление электросетевой инфраструктуры, создание мобильного резерва генерирующих мощностей, приобретение специализированной техники и реализации Генсхемы размещения энергообъектов до 2042 года.

Выделенные средства позволят реализовать программу повышения надежности на 2025−2029 годы. Главная задача — создать задел для долгосрочного развития энергетики региона.