В Новосибирске начал работу медиафорум «Медиапритяжение: Новосибирь»

Одним из ведущих медиафорума стал юнкор медиахолдинга Иван Акимов. На мероприятии рассказали о создании в сентябре 2024 года первого в регионе медиакласса юных корреспондентов на базе школы № 219. Удостоверения юнкоров получили уже более 30 учеников, которые сейчас делают первые шаги в профессиональной журналистике.