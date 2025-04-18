В Новосибирске начал работу медиафорум «Медиапритяжение: Новосибирь»

В пятницу, 18 апреля в Новосибирске стартовал медиафорум «Медиапритяжение: Новосибирь». Об этом сообщает портал Сиб.фм.
Масштабное мероприятие, в котором примут участие более 600 человек, проходит в концертном зале им. Арнольда Каца. Организатор — крупнейший в Сибири медиахолдинг Сиб.фм Group при поддержке губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и российского движения детей и молодежи «Движение первых».
Программа форума включает десятки тематических медиа-локаций, мастер-классов и интерактивных площадок.
Одним из ключевых событий дня стало пленарное заседание. В нём приняли участие:
• Сергей Цукарь, министр цифрового развития Новосибирской области;
• Анна Терешкова, директор Новосибирской государственной филармонии;
• Павел Вернер, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России;
• Наталья Вохмина, руководитель движения «Движение первых»;
• Марина Волк, директор медиахолдинга «Сиб.фм Group»;
• Рустам Набиев, блогер-миллионник, альпинист, член Общественной палаты России и хедлайнер форума.
Одним из ведущих медиафорума стал юнкор медиахолдинга Иван Акимов. На мероприятии рассказали о создании в сентябре 2024 года первого в регионе медиакласса юных корреспондентов на базе школы № 219. Удостоверения юнкоров получили уже более 30 учеников, которые сейчас делают первые шаги в профессиональной журналистике.
«Открытие форума сопровождалось исполнением гимна России — его спела финалистка проекта “Голос. Дети” и победительница конкурса “Ученик года” Елизавета Сметанникова, солистка Эстрадного центра “Папины Дети”», — сообщает Сиб.фм.