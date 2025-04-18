За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, капусту и картофель

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 7 по 14 апреля килограмм моркови подорожал на 7,23%. На этой неделе его средняя цена составила 44,38 рубля. Также жителям республики на 5,57% больше придется отдать за белокочанную капусту (средняя цена — 58,61 рубля) и на 4,93% за картофель (68,47 рубля).