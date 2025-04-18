За неделю в Башкирии взлетели цены на морковь, капусту и картофель

В Башкирии за неделю подорожали морковь, капуста и картофель. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 7 по 14 апреля килограмм моркови подорожал на 7,23%. На этой неделе его средняя цена составила 44,38 рубля. Также жителям республики на 5,57% больше придется отдать за белокочанную капусту (средняя цена — 58,61 рубля) и на 4,93% за картофель (68,47 рубля).
Однако на этой неделе на 1,72% подешевели куриные яйца (средняя цена — 81,70 рубля), на 1,41% — макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (84,02 рубля), на 0,92% — охлажденные и мороженые куры (185,21 рублей).
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