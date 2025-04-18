Поддержку аграриев Иркутской области обсудили в Заксобрании

В целом, как пояснил министр сельского хозяйства Илья Сумароков, общий объем сельхозпроизводства в Приангарье за последние пять лет вырос почти на 24 млрд рублей. Однако в прошлом году по ряду причин произошел существенный спад. Так, из-за узелкового дерматита сильно сократилось поголовье крупного рогатого скота: пришлось ликвидировать более 7 тысяч голов. Постепенно стада восстанавливаются, успешнее всего эта работа идет в крупных хозяйствах. А вот растениеводству помешала погода: в некоторых районах часть урожая не смогли убрать из-за переувлажнения почвы.