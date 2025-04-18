Поддержку аграриев Иркутской области обсудили в Заксобрании

На очередной сессии Законодательного Собрания Иркутской области депутатский час был посвящен снижению валового объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе. Депутаты обсудили действующие меры поддержки и существующие проблемы в аграрном секторе, а также возможные пути их решения на законодательном уровне.
В целом, как пояснил министр сельского хозяйства Илья Сумароков, общий объем сельхозпроизводства в Приангарье за последние пять лет вырос почти на 24 млрд рублей. Однако в прошлом году по ряду причин произошел существенный спад. Так, из-за узелкового дерматита сильно сократилось поголовье крупного рогатого скота: пришлось ликвидировать более 7 тысяч голов. Постепенно стада восстанавливаются, успешнее всего эта работа идет в крупных хозяйствах. А вот растениеводству помешала погода: в некоторых районах часть урожая не смогли убрать из-за переувлажнения почвы.
Безусловно, сельскохозяйственным предприятиям оказывается финансовая поддержка как из областного, так и из федерального бюджетов. Как сообщила осуществляющая полномочия министра экономического развития и промышленности Марина Петрова, помимо нескольких видов субсидий и грантов, аграриям помогают в сопровождении проектов, предоставляют льготные займы, налоговые льготы. Однако вся эта помощь (в 2024 году в регионе предоставлялась 41 мера господдержки) недостаточно, считает председатель Контрольно-счетной палаты Юлия Махтина. О сложностях предприятий агрокомплекса очень красноречиво рассказал председатель Агропромышленного союза региона Дмитрий Баймашев. Сказывается рост затрат на топливо, удобрения и коммунальные услуги.
О проблемах своих округов в сфере сельского хозяйства говорили и депутаты.
Председатель Заксобрания Александр Ведерников напомнил, что ранее в Бохане прошло совещание, посвященное началу посевной кампании и эффективности господдержки для аграриев.