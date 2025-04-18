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Совмин Беларуси упростил проведение экспертизы овощей на рынках

Правительство упростило проведение экспертизы овощей на белорусских рынках.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси упростил проведение экспертизы овощей на рынках. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

Согласно опубликованным данным, белорусским правительством были уменьшены нормы отбора ветеринарно-санитарных проб отдельных продуктов растительного происхождения, которые реализуются физлицами на рынках. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.

К примеру, если ранее для проведения указанной экспертизы физлицу нужно было предоставить не менее трех килограммов (или не менее одной единицы) кабачков, капусты белокочанной и краснокочанной, кольраби, брюссельской и цветной капусты, патиссонов, то сейчас количество было уменьшено до 1,5 килограммов (или не менее одной единицы).

Ранее правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025: «Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук».

Тем временем МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.

Кроме того, профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах.