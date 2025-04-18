Совмин Беларуси упростил проведение экспертизы овощей на рынках

К примеру, если ранее для проведения указанной экспертизы физлицу нужно было предоставить не менее трех килограммов (или не менее одной единицы) кабачков, капусты белокочанной и краснокочанной, кольраби, брюссельской и цветной капусты, патиссонов, то сейчас количество было уменьшено до 1,5 килограммов (или не менее одной единицы).