Совмин Беларуси упростил проведение экспертизы овощей на рынках. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.
Согласно опубликованным данным, белорусским правительством были уменьшены нормы отбора ветеринарно-санитарных проб отдельных продуктов растительного происхождения, которые реализуются физлицами на рынках. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром Александром Турчиным.
К примеру, если ранее для проведения указанной экспертизы физлицу нужно было предоставить не менее трех килограммов (или не менее одной единицы) кабачков, капусты белокочанной и краснокочанной, кольраби, брюссельской и цветной капусты, патиссонов, то сейчас количество было уменьшено до 1,5 килограммов (или не менее одной единицы).
Ранее правительство изменило правила регулирования цен в Беларуси с 17 апреля 2025: «Увеличивает предельные максимальные цены на картофель, белокочанную капусту, лук».
Тем временем МАРТ сказал о ситуации с картофелем в белорусских магазинах.
Кроме того, профсоюзы сказали об обращениях белорусов из-за отсутствия картофеля в магазинах.