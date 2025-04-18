Огромные птицы прилетели в Ленобласть. У них — уплотнительная застройка

«Прилетели они к нам — вернее, к себе домой — из Западной Европы, а возможно, даже из Африки», — пишет Павел Глазков.
Цапли выводят потомство в стабильных парах и каждую весну возвращаются на постоянное место гнездования. Гнезда они строят на высоких деревьях и используют по много лет. В нашем регионе известно несколько десятков колоний.
В Ленинградской области встречаются два вида цапель: около 3 тысяч серых и примерно 300 больших белых цапель. Оба вида живут в одной колонии. Фактов гнездования в Петербурге не зарегистрировано.
Белая цапля и вправду большая: высотой около метра, а размах крыльев достигает полутора метров. Она появилась у нас недавно, около 10 лет назад. С тех пор птицы освоились и начали успешно размножаться.