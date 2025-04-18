Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огромные птицы прилетели в Ленобласть. У них — уплотнительная застройка

В цапельник в Ломоносовском районе Ленинградской области вернулись его обитатели. Два вида мирно уживаются бок о бок. Об этом 18 апреля рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

6фотографий

«Прилетели они к нам — вернее, к себе домой — из Западной Европы, а возможно, даже из Африки», — пишет Павел Глазков.

Цапли выводят потомство в стабильных парах и каждую весну возвращаются на постоянное место гнездования. Гнезда они строят на высоких деревьях и используют по много лет. В нашем регионе известно несколько десятков колоний.

В Ленинградской области встречаются два вида цапель: около 3 тысяч серых и примерно 300 больших белых цапель. Оба вида живут в одной колонии. Фактов гнездования в Петербурге не зарегистрировано.

Белая цапля и вправду большая: высотой около метра, а размах крыльев достигает полутора метров. Она появилась у нас недавно, около 10 лет назад. С тех пор птицы освоились и начали успешно размножаться.