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Президент России удостоил наград восьмерых жителей Башкирии

Четыре ветеринара из Башкирии получили награды от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Президент России удостоил наград восьмерых жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.

Руководитель ветеринарной станции Куюргазинского района и Кумертау Рамиля Исянгулова, заведующий отделом ветстанции Баймакского района и Сибая Вил Рамеев, заведующий Султанмуратовской лечебницей ветстанции Аургазинского района Миргалим Сагитов и завотделом ветстанции Илишевского района Равил Фаттахов получили звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».

Также наградами отмечены супруги Альбина и Рустам Байзигитовы, Ирина и Сергей Карповы, их наградили медалью ордена «Родительская слава».

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