Президент России удостоил наград восьмерых жителей Башкирии. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, был опубликован на официальном портале правовых актов.
Руководитель ветеринарной станции Куюргазинского района и Кумертау Рамиля Исянгулова, заведующий отделом ветстанции Баймакского района и Сибая Вил Рамеев, заведующий Султанмуратовской лечебницей ветстанции Аургазинского района Миргалим Сагитов и завотделом ветстанции Илишевского района Равил Фаттахов получили звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации».
Также наградами отмечены супруги Альбина и Рустам Байзигитовы, Ирина и Сергей Карповы, их наградили медалью ордена «Родительская слава».
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