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На Дону будут судить мужчину, по вине которого погиб сотрудник шиномонтажки

Смерть в шиномонтаже: бизнесмен ответит за гибель работника под Ростовом.

Источник: Комсомольская правда

В Милютинском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который допустил смерть работника шиномонтажа из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Согласно опубликованной информации, в 2024 году 28-летний слесарь был допущен к работе без обучения. Во время ремонта колеса произошел разрыв камеры. Молодой человек получил смертельные травмы. В отношении предпринимателя завели уголовное дело.

Обвиняемый полностью признал свою вину в нарушении требований охраны труда. Все доказательства собраны, дело готово к передаче в суд.