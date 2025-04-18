На Дону будут судить мужчину, по вине которого погиб сотрудник шиномонтажки

В Милютинском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело против предпринимателя, который допустил смерть работника шиномонтажа из-за нарушений техники безопасности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Согласно опубликованной информации, в 2024 году 28-летний слесарь был допущен к работе без обучения. Во время ремонта колеса произошел разрыв камеры. Молодой человек получил смертельные травмы. В отношении предпринимателя завели уголовное дело.
Обвиняемый полностью признал свою вину в нарушении требований охраны труда. Все доказательства собраны, дело готово к передаче в суд.