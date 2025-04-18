В детском саду поселка Кутулик выявили нарушения в поставке продуктов

В феврале в поселке Кутулик Иркутской области прошла проверка в детском саду. По инициативе прокуратуры Аларского района специалисты обратили внимание на продукты, которыми кормят малышей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.