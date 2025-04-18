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В детском саду поселка Кутулик выявили нарушения в поставке продуктов

На яйца, сгущенку, рыбу и сливочное масло не было необходимых ветеринарных документов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В феврале в поселке Кутулик Иркутской области прошла проверка в детском саду. По инициативе прокуратуры Аларского района специалисты обратили внимание на продукты, которыми кормят малышей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

— Установлено, что учреждение использовало продукты без ветеринарных документов, подтверждающих их качество и безопасность. Без необходимой документации поставляли сгущенное молоко, куриные яйца, филе минтая и сливочное масло, — уточнили в ведомстве.

1 апреля должностному лицу выписали штраф за нарушение технического регламента.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что водителя маршрута № 80 наказали за выезд на полосу встречного движения в Иркутске.