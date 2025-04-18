Названы нижегородские дороги с наибольшим количеством ДТП с лосями

189 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных произошло в Нижегородской области за 2024 год, сообщили ИА «Время Н» в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.
«По данным статистики, наиболее частыми участниками аварий становятся лоси. Также установлено, что в связи с увеличением численности диких животных в регионе увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий с их участием», — рассказали в ведомстве.
По словам специалистов, животные мигрируют через лесные массивы вблизи автомобильных дорог на территории всего региона. Однако есть участки, где в течение прошлого года аварии фиксировались чаще всего: это дороги Нижний Новгород — Шахунья (трасса Р-159) и Нижний Новгород — Саранск (Р-158).
«Отдельного штрафа за наезд на дикое животное не предусмотрено, если это не совершено умышленно и не образует состава преступления», — добавили в министерстве.
Однако за гибель животного автовладелец, если его признают виновником ДТП, несет материальную ответственность: согласно законодательству, лица, причинившие вред окружающей среде, обязаны возместить его в полном объеме. То есть гражданину, сбившему дикое животное, придётся заплатить не штраф, а возместить вред, причинный гибелью дикого животного.
Размер ущерба за сбитого лося на данный момент составляет 80 тысяч рублей, за косулю — 40, а за кабана — 30. В прошлом году сумма взысканного вреда в результате ДТП с дикими животными составила 2 млн 994 рубля, в этом году сумма пока составляет 120 тысяч рублей.
«ДТП с диким животным является страховым случаем. Если у водителя есть полис ОСАГО, то он страхует гражданскую ответственность водителя и помогает компенсировать ущерб в такой ситуации, если полиса нет или его срок истек — платит водитель», — поделились эксперты.
Напомним, что чаще всего аварии с участием лосей происходят весной, когда молодые особи начинают самостоятельную жизнь и покидают привычные места обитания в поисках новых территорий, а также осенью — во время периода размножения.
При появлении дикого животного на дороге водителям стоит остановиться, включить «аварийку» и дождаться, пока «гость» уйдет в лес. В такие моменты запрещается сигналить — это может спровоцировать животное.
Аварии с лосями особенно опасны: дело в том, что из-за особенностей анатомии животного удар приходится на лобовое стекло. Если избежать столкновения не удалось, то, как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области, важно обозначить место ДТП знаками, в темное время суток можно огородить участок световыми объектами. После этого необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и следовать их указаниям. Покидать место происшествия запрещается. Как и приближаться или переносить животное — это будет приравнено к незаконной добыче и может стать поводом для возбуждения уголовного дела.
Ранее нижегородцам разъяснили порядок допуска водителей к участию в дорожном движении.