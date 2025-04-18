Названы нижегородские дороги с наибольшим количеством ДТП с лосями

Аварии с лосями особенно опасны: дело в том, что из-за особенностей анатомии животного удар приходится на лобовое стекло. Если избежать столкновения не удалось, то, как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Нижегородской области, важно обозначить место ДТП знаками, в темное время суток можно огородить участок световыми объектами. После этого необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и следовать их указаниям. Покидать место происшествия запрещается. Как и приближаться или переносить животное — это будет приравнено к незаконной добыче и может стать поводом для возбуждения уголовного дела.