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В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие «Бессмертного полка»

Шествие «Бессмертного полка» в Псковской области пройдет в очном формате.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Парад и шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«В Псковской области парад и акция “Бессмертный полк” в День Победы пройдут в очном формате. Такое решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба», — написал он.

Как отметил Ведерников, при этом вопросы безопасности «находятся на особом контроле» с тем, чтобы задействовать все силы и средства.

Шествие «Бессмертного полка» в Псковской области последний раз проходило в очном формате в мае 2022 года.