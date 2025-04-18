В Псковской области 9 мая пройдут парад и шествие «Бессмертного полка»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Парад и шествие «Бессмертного полка» 9 мая пройдут в Псковской области в очном формате, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
«В Псковской области парад и акция “Бессмертный полк” в День Победы пройдут в очном формате. Такое решение приняли на совместном заседании антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба», — написал он.
Как отметил Ведерников, при этом вопросы безопасности «находятся на особом контроле» с тем, чтобы задействовать все силы и средства.
Шествие «Бессмертного полка» в Псковской области последний раз проходило в очном формате в мае 2022 года.