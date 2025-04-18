Поздравление Руслана Болотова с праздником Пасхи

Этот день напоминает нам о наших традиционных ценностях: вере, милосердии, любви к ближним, взаимоподдержке. Все эти лучшие качества — в характере нашего народа. И сегодня многие иркутяне проявляют их в полной мере. Искренне хочу поблагодарить всех, кто помогает в это непростое время: изготавливает необходимые вещи для наших ребят на передовой, собирает и отправляет посылки бойцам. Вклад каждого в общее дело — неоценим!