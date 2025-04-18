В Краснодарском крае задержали мужчину, готовившего теракт в интересах СБУ

Отмечается, что в декабре 2024 года он был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора, как уточняет ФСБ, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске.