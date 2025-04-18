В Краснодарском крае задержали мужчину, готовившего теракт в интересах СБУ

«ФСБ России в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в декабре 2024 года он был завербован через интернет для получения данных о Черноморском флоте и российских военных. По указанию куратора, как уточняет ФСБ, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 килограмма для подрыва здания в Новороссийске.
«В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 ст. 205 (приготовление к совершению террористического акта) УК России. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием», — добавили в ФСБ.