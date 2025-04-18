Подвиг — один на всех: как Казахстан отметит 80-летие Великой Победы

В общей сложности в стране пройдет более 2 тысяч культурных событий и акций. Рассказываем о самых интересных из них, о героях, чьи подвиги чтут как в Казахстане, так и России, а также о том, как наши страны объединяются в укреплении исторической памяти.
Обширная программа
В начале января 2025 года стало известно о масштабных планах по празднованию 80-летия Великой Победы в Республике Казахстан. Как сообщил в интервью газете «Ана тiлi» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чествование юбилея Победы в Великой Отечественной войне займет важное место в государственной повестке.
Казахстанцы внесли значительный вклад в победу над нацизмом. Наши отцы и деды проявили героизм на всех фронтах, а Казахстан стал надежным тылом, который обеспечивал армию оружием, продовольствием и промышленной продукцией.
Он также отметил, что юбилей Победы окажет особое влияние на души всех казахстанцев, ведь память о страшной войне хранит каждая семья.
«Мы обязаны сохранять память о павших героях, уважать их подвиги и защищать мир и спокойствие на нашей земле», — заключил Токаев.
В преддверии праздника правительство страны утвердило план мероприятий по подготовке и празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В его обширной программе — более 2 тысяч мероприятий и акций, которые пройдут по всей стране. Об этом сообщил государственный советник Ерлан Карин, выступая перед участниками Национального курултая.
«У нас в Казахстане было и будет особое, бережное отношение ко Дню Победы», — подчеркнул он.
План мероприятий включает как официальные церемонии, так и региональные акции, образовательные и культурные инициативы.
Знаковые фестивали
Очень важно, что среди праздничных мероприятий есть знаковые, в которых совместно участвуют Казахстан и Россия. Так, например, в начале апреля в Алматы в Доме дружбы прошла казахстанско-российская конференция «Память Победы: единство поколений и народов». В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, заместитель начальника Управления Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, а также ученые и эксперты обеих стран.
Центральной темой встречи стал вклад казахстанцев в общую победу и крепкая дружба между народами СССР, обеспечившая успехи на фронте. Как отметила в ходе конференции Аида Балаева, каждый пятый житель республики принял участие в Великой Отечественной войне.
Программа конференции включала три панельные сессии: «Память Победы: мост между поколениями и культурами», «Молодежные движения по поддержке памяти Победы» и «Современные проекты по укреплению общей истории». Итогом встречи стало подписание плана мероприятий в сфере казахстанско-российского гуманитарного сотрудничества на 2025 год.
Еще одним знаковым мероприятием в апреле стал Международный фестиваль-конкурс молодых хореографов, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в Астане. Творческие коллективы из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана и Казахстана принимала Казахская национальная академия хореографии. Призерами фестиваля стали талантливые музыканты из Казани, Астаны, Минска и других городов.
Примеры мужества и отваги
Центральное место в мероприятиях, посвященных юбилею Победы, занимают герои. Навсегда в золотую Книгу Победы вписано имя отважного снайпера, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. 20 апреля Республика Казахстан будет отмечать 100-летие со дня рождения славной дочери казахского народа.
Алия родилась в ауле Булак Кобдинского района Актюбинской области. В раннем возрасте девочка лишилась матери, воспитывал ее дядя. В 30-х годах он переехал учиться в Москву и забрал с собой семью.
Алия отлично училась, была старостой класса, получила в награду за успехи в школе путевку в пионерский лагерь «Артек». Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 16 лет. В октябре 1942 года она поступила в Рыбинский авиатехникум, но всего через три месяца бросила учебу, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Девушка горела желанием сбросить нацистское иго с русской земли и не могла позволить себе мирно отсиживаться в тылу.
Алия поступила в женскую школу снайперов под Москвой и вскоре показала исключительные успехи. Она стреляла так метко, что после окончания школы руководство решило оставить ее на должности инструктора. Но как бы не так! С непоколебимой уверенностью храбрая девушка объявила начальству, что уйдет на фронт в любом случае.
Завершив учебу в конце 1943 года, она отправилась на фронт. Алию Молдагулову вместе с другими девушками-снайперами распределили в 4-й батальон 54-й стрелковой бригады, стоявший в Калининской области.
С невероятной стойкостью переносила Алия тяготы фронтовой жизни. Она участвовала в разведывательных боях, вступала в рукопашные схватки во время захвата вражеских траншей. Несмотря на суровый быт, хрупкая девушка находила в себе силы поддерживать и вдохновлять других бойцов.
Свой последний бой храбрая дочь казахского народа приняла 14 января 1944 года в деревне Казачиха Новосокольнического района Псковской области. Освобождая станцию Насва, Алия продемонстрировала невероятный пример мужества. Под жесточайшим огнем противника 18-летняя снайперша шесть раз поднимала товарищей в бой. В тот день Алия отдала жизнь за свободу страны, навсегда вписав свое имя в Книгу Победы.
Память о героине живет не только в Казахстане, но и в разных городах России. Фотография Алии Молдагуловой есть на мемориальной доске легендарного детского центра «Артек». В ее честь названы две школы в Москве. В санкт-петербургской школе № 140 расположен мемориальный музей ее имени. А во Пскове регулярно проводятся стрелковые турниры, посвященные памяти Алии Молдагуловой.
Общая история великих свершений
В этом году в России и Казахстане пройдут памятные мероприятия в честь многих героев Великой Отечественной.
В 2025 году исполнится 115 лет со дня рождения героя-панфиловца, казаха Бауыржана Момышулы, прославившегося в ожесточенных боях за Москву.
Его несокрушимым мужеством и военным талантом восхищались Фидель Кастро и маршал Константин Рокоссовский.
Еще один герой, чей подвиг чтут в обеих странах, — казахский советский ученый-педагог, писатель, Герой Советского Союза Малик Габдуллин.
В честь этих и других героев в России и Казахстане уже запланированы праздничные мероприятия.
«Казахский народ, как и все народы СССР, самоотверженно выступил на защиту Отечества от нацизма. В Красной армии воевали более миллиона уроженцев республики, как мужчины, так и женщины. Достаточно вспомнить только снайпера-героя Алию Молдагулову, именем которой названы улицы во многих городах по всему бывшему Союзу. Почти полтысячи казахстанских солдат и офицеров были удостоены звания Героя Советского Союза», — рассказал «РГ» заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев.
Он напомнил о том, что с первых дней войны и до весны 1945 года бойцы из Казахстана сражались с врагом и проявили себя как мужественные, храбрые, верные долгу воины. Казахстанцы внесли свой вклад и в разгром Японии, выступавшей на стороне немецких нацистов.
Летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, разведчики прославили свой народ. Тысячи людей противостояли гитлеровцам в партизанских отрядах. Миллионы жителей Республики Казахстан трудились во имя будущей победы в тылу. Казахстан принял у себя беженцев с оккупированных врагом территорий, внес огромный вклад на трудовом фронте.
«Трудно преувеличить объединяющую роль той Великой Победы для народов, живущих сейчас в разных государствах. Наряду с русским языком, остающимся средством международного общения, Победа — одна из важнейших скреп, помогающих и сегодня выстраивать особые, теплые отношения с нашими соседями, братскими народами», — сказал Александр Толмачев.
По мнению депутата, очень важно сохранять память о братстве наших дедов и прадедов на поле боя, на развалинах рейхстага, перед лицом общего врага. Ведь предки современных россиян и казахстанцев вместе дали отпор захватчикам и вместе добывали Победу.
«Это чувство единства и ощущение невероятной мощи, которую оно дает, мы должны беречь и передать нашим детям. Мы не только союзники, партнеры и друзья — мы братья, связанные общей историей великих свершений», — подчеркнул депутат.
Он напомнил о том, что Россия и Казахстан продолжают утверждать новые победы на мирном поприще. Среди них — космические проекты, участие казахстанских космонавтов в подготовке и полетах на орбиту, программы студенческого обмена, богатейший опыт культурных мероприятий, экономическое партнерство.
«Россия и Казахстан рука об руку, совместно продолжают освоение земли и неба», — резюмировал Александр Толмачев.
Кульминацией праздничных мероприятий в Казахстане станет парад в честь 80-летия Победы и Дня защитника Отечества, который отмечается в Казахстане 7 мая. В параде примут участие около 4,5 тысячи военнослужащих. А 9 мая президент Казахстана посетит Москву и примет участие в Параде Победы на Красной площади.