Подвиг — один на всех: как Казахстан отметит 80-летие Великой Победы

Алия отлично училась, была старостой класса, получила в награду за успехи в школе путевку в пионерский лагерь «Артек». Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 16 лет. В октябре 1942 года она поступила в Рыбинский авиатехникум, но всего через три месяца бросила учебу, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Девушка горела желанием сбросить нацистское иго с русской земли и не могла позволить себе мирно отсиживаться в тылу.