По улицам Иркутска с 9 по 11 мая проедет музыкальный троллейбус

По улицам Иркутска будет курсировать «синий троллейбус». Об этом сообщили в мэрии.
С 9 по 11 мая по улицам Иркутска будет ездить «синий троллейбус». Акция пройдет в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 101-летия со дня рождения советского и российского поэта Булата Окуджавы.
Пассажиры услышат песни Булата Окуджавы, военные песни в исполнении участников клубов самодеятельной песни «Мост» (Иркутск) и «Оранжевый кот» (Улан-Удэ).
Отправление от троллейбусной остановки «Волжская» в сторону аэропорта. Подробнее можно узнать в Telegram-канале мэрии. Количество мест ограничено.
Ранее сообщалось о полной программе Дня Победы в Иркутске. Салют в этом году будет.