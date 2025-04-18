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По улицам Иркутска с 9 по 11 мая проедет музыкальный троллейбус

Пассажиры смогут услышать песни Булата Окуджавы и военные песни.

Источник: Мэрия Иркутска

По улицам Иркутска будет курсировать «синий троллейбус». Об этом сообщили в мэрии.

С 9 по 11 мая по улицам Иркутска будет ездить «синий троллейбус». Акция пройдет в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 101-летия со дня рождения советского и российского поэта Булата Окуджавы.

Пассажиры услышат песни Булата Окуджавы, военные песни в исполнении участников клубов самодеятельной песни «Мост» (Иркутск) и «Оранжевый кот» (Улан-Удэ).

Отправление от троллейбусной остановки «Волжская» в сторону аэропорта. Подробнее можно узнать в Telegram-канале мэрии. Количество мест ограничено.

Ранее сообщалось о полной программе Дня Победы в Иркутске. Салют в этом году будет.