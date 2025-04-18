Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника

Стороны обменялись мнениями по разрабатываемой в республике стратегии по космическим исследованиям и технологиям на период до 2035 года. Представители SpaceX выразили готовность рассмотреть предварительный проект документа и предоставить свои предложения и рекомендации по его совершенствованию, уточнили в пресс-службе.