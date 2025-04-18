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Узбекистан обсуждает со SpaceX запуск собственного спутника

Uzcosmos обсуждает с SpaceX возможность запуска научно-технологического спутника.

Источник: AP 2024

ТАШКЕНТ, 18 апр — РИА Новости. Агентство космических исследований и технологий Узбекистана (Uzcosmos) обсуждает с компанией SpaceX миллиардера Илона Маска возможность запуска научно-технологического искусственного спутника, сообщает пресс-служба агентства.

По данным пресс-службы, в ходе визита в США делегация Uzcosmos провела переговоры с представителями SpaceX в Лос-Анджелесе.

«Во время встречи обсуждался вопрос запуска научно-технологического искусственного спутника, который планируют собрать узбекистанские молодые инженеры, с использованием ракеты компании SpaceX», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Uzcosmos.

Стороны обменялись мнениями по разрабатываемой в республике стратегии по космическим исследованиям и технологиям на период до 2035 года. Представители SpaceX выразили готовность рассмотреть предварительный проект документа и предоставить свои предложения и рекомендации по его совершенствованию, уточнили в пресс-службе.

Также члены делегации Uzcosmos подробно ознакомились с производственными процессами и мощностями SpaceX по сборке ракеты-носителя Falcon 9, добавили в агентстве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в августе 2019 года подписал указ о создании агентства Uzcosmos. Агентство является органом государственного управления, ответственным за выработку и реализацию единой государственной политики и стратегических направлений в сфере развития и использования космической отрасли.