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В Омске продлили автобусный маршрут № 139

Горожанам станет легче добираться до дачных участков.
Источник: Комсомольская правда

Весной 2025 года омские власти скорректировали маршрут автобуса № 139. Схему движения изменили в связи с открытием дачного сезона. Об этом сообщил 18 апреля телеграм-канал vestiomsk со ссылкой на департамент транспорта горадминистрации.

«В этом году мы немножко продлили схему, и автобус отправляется от остановки “Поселок Ермак”. То есть, пассажирам будет удобнее, садоводам тоже», — рассказал в эфире ГТРК «Иртыш» директор дептранспорта Омска Вадим Кормилец.

Напомним, в 2024 года точкой отправления пассажирского автобуса № 139 была остановка «Улица Дружбы». От нее стартовало движение в район садового некоммерческого товарищества «Нефтехимик». Теперь омичам будет проще курсировать между этими локациями.