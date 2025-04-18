В Сочи ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня Победы

В Сочи в связи с проведением праздничных мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне введут временные ограничения движения транспорта. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии курорта.
С 08:00 5 мая до 20:00 10 мая ограничения будут действовать на Театральной площади, одностороннее движение введут на проезде за Зимним театром.
С 7:00 до 23:00 7 мая и с 16:00 до 23:00 9 мая перекроют проезд по улице Театральной от пересечения с Орджоникидзе, в том числе и на проезде за Зимним театром.
С 16:00 до 22:00 8 мая ограничения для движения автомобиля введут на улицах Конституции СССР и Несебрской на участке от Парковой до дома № 3 на Войкова.
С 6:00 до 12:00 9 мая временно закроют проезд на пересечении улицы Севастопольской с Севастопольским переулком, а также на перекрестке Севастопольской и Тоннельной. Нельзя будет проехать и на придомовую территорию по адресу Севастопольская, 17.
С 07:00 до 23:00 7 мая и с 16:00 до 23:00 9 мая организуют двустороннее движение по улице Черноморской. Речь идет об участке от Театральной площади до пересечения с улицей Южной.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать свои маршруты с учетом введенных ограничений. С временными схемами можно ознакомиться на официальном сайте администрации Сочи.
Ранее сообщалось, что в Сочи припаркованные с нарушениями автомобили будут эвакуировать еще активнее.