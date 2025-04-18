На Стасовой и Вильского в Красноярске ограничат движение из-за ремонта дороги

С 28 апреля ограничат движение по улицам Елены Стасовой и Вильского из-за ремонта дороги. Работы будет вести ООО «МонтажСпецСтрой».
Как рассказали в администрации города Красноярска, с 09:00 28 апреля до 20:00 20 мая будет перекрыт проезд от ул. Елены Стасовой до перекрёстка в районе ул. Елены Стасовой, 29.
С 09:00 28 апреля до 20:00 30 июня сузят проезжую часть на ул. Вильского:
- от ул. Лесопарковой до жилого дома № 14и;
- на проезде от ул. Елены Стасовой, 29 до ул. Вильского, 14и;
- от ул. Вильского, 7 до ул. Вильского, 14;
- от ул. Лесопарковой до ул. Крупской;
- на проезде вдоль ул. Вильского, 16а и № 14и.