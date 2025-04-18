Новые правила содержания собак разработаны в Свердловской области

По мнению собеседников ЕАН, предшественник Паслера на посту главы региона не стремился к общефедеральному тренду принятия жестких решений в вопросах обращения с животными, как домашними, так и бездомными. Считалось, что решительные меры могут вызвать «либеральные волнения» зоозащитников. «Потому, вероятно, и придерживали этот документ. Не произойди смена губернатора, требования бы, скорее всего, просто долго не публичили бы. А так, когда у Дениса Владимировича [Паслера] дойдут руки до департамента ветеринарии и возникнут вопросы, что у нас с собаками, они смогут показать внесенный в правительство документ. Под ударом, конечно, окажется [первый замгубернатора] Шмыков, который с 10 марта не дал ему хода, но зато департамент будет на коне. А акцентировать внимание Паслера на том, что совсем недавно Трушкин считал эту тему неважной, никто не будет», — делится источник ЕАН.