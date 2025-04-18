Новые правила содержания собак разработаны в Свердловской области

Свердловский департамент ветеринарии разработал документ, касающийся регистрации домашних собак. Первоначально сомневавшиеся в его необходимости чиновники очень быстро внесли в правительство проект акта, по которому собак надо обязательно регистрировать и запретить их самовыгул в общественных местах.
Причины поспешности — активность депутатов Екатеринбургской городской думы (ЕГД), представляющих системную оппозицию. Также источники ЕАН не исключают желания департамента ветеринарии выслужиться перед врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером.
Чуть больше двух недель понадобилось департаменту ветеринарии, чтобы подготовить «Дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Свердловской области». Еще 20 февраля 2025 года глава ведомства Евгений Трушкин утверждал в ответе представителям партии «Новые люди», что деятельность по учету или регистрации отдельных видов домашних животных к их содержанию прямого отношения не имеет. Однако уже 10 марта за подписью того же Трушкина в правительство региона были внесены для рассмотрения «Дополнительные требования».
Новации подразумевают обязательную регистрацию собак в государственных учреждениях ветеринарии (уточняется даже, что такое регистрация собак — это учет собак с последующим внесением данных в ветеринарный паспорт и электронную базу данных), запрет самовыгула, выгула и нахождения с собаками на детских и спортивных площадках. О предложенном «Новыми людьми» чипировании всех собак пока речи не идет, но электронная регистрация уже предусмотрена.
За первый квартал 2025 года в Екатеринбурге произошло несколько инцидентов, когда хозяйские собаки без поводка и намордника нападали на прохожих.
Один из самых вопиющих случаев — нападение ротвейлера на ребенка, которого мать вынуждена была закрывать своим телом, лежа на снегу и истекая кровью. Это произошло в конце февраля на Широкой Речке в Екатеринбурге.
Несмотря на внимание к ситуации со стороны главы СКР Александра Бастрыкина и возбуждение уголовного дела на хозяев собаки, проблема до сих пор не решена, ротвейлер продолжает разгуливать без поводка и намордника.
Еще до этого события лидер «Новых людей» в ЕГД Сергей Козлов направил в правительство Свердловской области предложение о формировании реестра собак, но оно было перенаправлено в департамент ветеринарии. Как уже отмечено, 20 февраля там ответили, что создание такого реестра не имеет прямого отношения к содержанию домашних животных. Однако директор департамента Евгений Трушкин пояснил, что его ведомство разрабатывает дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Конкретных сроков готовности документа чиновник не назвал.
Вероятно, разработка велась активно, ведь уже 10 марта проект был внесен в правительство. Тем самым областные чиновники попытались обесценить направленное 8 апреля обращение депутата ЕГД от партии «Новые люди» Сергея Козлова на имя первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Открытым остается вопрос, какова была бы последовательность действий, если бы запрос отправлял кто-то из депутатов-единороссов.
По словам источников ЕАН в правительстве Свердловской области, проект документа готовился давно, однако ход ему не давали — опасались негативной реакции руководства. Но после 28 марта ситуация в корне поменялась. Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время работы главой Оренбургской области провел там региональный закон об обязательном чипировании собак.
Более того, с 1 января текущего года в Оренбуржье начали штрафовать хозяев, которые своего питомца не зарегистрировали.
По мнению собеседников ЕАН, предшественник Паслера на посту главы региона не стремился к общефедеральному тренду принятия жестких решений в вопросах обращения с животными, как домашними, так и бездомными. Считалось, что решительные меры могут вызвать «либеральные волнения» зоозащитников. «Потому, вероятно, и придерживали этот документ. Не произойди смена губернатора, требования бы, скорее всего, просто долго не публичили бы. А так, когда у Дениса Владимировича [Паслера] дойдут руки до департамента ветеринарии и возникнут вопросы, что у нас с собаками, они смогут показать внесенный в правительство документ. Под ударом, конечно, окажется [первый замгубернатора] Шмыков, который с 10 марта не дал ему хода, но зато департамент будет на коне. А акцентировать внимание Паслера на том, что совсем недавно Трушкин считал эту тему неважной, никто не будет», — делится источник ЕАН.